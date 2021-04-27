Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта

26 апреля в 18.42, после завершения планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 46 суток, энергоблок №1 Кольской атомной станции включён в сеть.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в ходе ремонтной кампании выполнен ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива и произведен контроль состояния корпуса реактора. В рамках модернизации специалисты произвели замену импульсно-предохранительных устройств парогенератора.

«Во время ремонта 1-го энергоблока проведены работы по замене предохранительнительных клапанов парогенераторов импортного производства на аналогичные клапаны Чеховского завода энергомашиностроения. Это даёт существенный экономический эффект и повышает уровень безопасности», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

По состоянию на 27 апреля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 910 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2, 4, блок №3 выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом, который начнётся 4 мая.