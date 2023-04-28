Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта

27 апреля в 12.22, после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 48 суток, энергоблок №1 Кольской атомной станции включён в сеть.

«В ходе ремонта первого энергоблока были выполнены все запланированные работы, направленные на повышение надёжности и безопасности, основные из них – перегрузка топлива, капитальный ремонт турбогенератора №1, паротурбинной установки, двух парогенераторов и главного циркуляционного насоса. Произведены работы по модернизации: замена насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделениях, а также модернизация системы оперативного постоянного тока. Все работы выполнены качественно и в срок», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время на АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1200 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надёжно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.