Кольская АЭС: энергоблок №3 включён в сеть после планового ремонта

24 июня в 12.29, после завершения ремонта, продолжавшегося 51 сутки, энергоблок №3 Кольской атомной станции включён в сеть.

В рамках ремонтной кампании был выполнен средний ремонт реакторной установки, а также модернизация оборудования – заменены генераторные выключатели, разъединители турбогенераторов и гибкие кабельные связи преобразовательных трансформаторов. В системе технического водоснабжения заменены трубопроводы большого диаметра, что возможно только при одновременной остановке 3-го и 4-го блоков.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, по состоянию на 27 июня нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 720 МВт, в работе находятся 1, 2 и 3 энергоблоки, блок №4 в плановом капитальном ремонте.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.