Кольская АЭС готова к безопасной и безаварийной работе в период таяния снега и паводка

Комиссия под руководством главного инженера Кольской АЭС Владимира Матвеева постановила, что Кольской АЭС выполнены все запланированные мероприятия, обеспечивающие подготовку к паводку.

«Станция готова к любому сценарию весеннего половодья, вне зависимости от количества осадков и температуры воздуха, - подчеркнул главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Всё необходимое оборудование прошло тщательную проверку, а в подразделениях созданы специальные бригады для устранения последствий возможных затоплений, которые своевременно укомплектованы инструментами и спецодеждой».

В рамках профилактических мероприятий на территории атомной станции освобождены от снега и льда промышленная площадка и подъездные пути. Обеспечена готовность штатных насосов, созданы необходимые запасы подручных средств для защиты оборудования и закончены плановые ремонтные работы на очистных сооружениях стоков.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, по данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Заполярье весенний паводок 2022 года прогнозируют в пределах нормы. По всем показателям предполагается паводок в средних многолетних значениях.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.