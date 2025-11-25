Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период

По итогам ежегодной плановой проверки АО «Концерн Росэнергоатом» выдал Кольской АЭС паспорт готовности станции к работе в осенне-зимний период 2025–2026 гг.

Комиссия под руководством главного инженера Кольской АЭС провела проверку ключевых объектов станции, отвечающих за бесперебойное энергоснабжение в течение всего предстоящего холодного сезона. Оценивалось состояние тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, готовность зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, генерирующего, гидротехнического и электротехнического оборудования.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, по итогам проверки установлено, что оборудование энергоблоков соответствует требуемым правилам и нормам, обеспечено необходимым запасом расходных материалов и комплектующих, персонал снабжён специальной тёплой одеждой и обувью, проведён технический осмотр и выполнен плановый объём работ по ремонту зданий и сооружений.

«Безопасность является абсолютным и безусловным приоритетом Кольской АЭС. Проведение таких плановых проверок позволяет нам объективно оценить готовность всех систем станции к высоким нагрузкам в осенне-зимний период. Результаты комиссии показали, что коллектив станции провел качественную подготовку. Мы уверены в надёжности нашего оборудования и готовы гарантировать стабильную поставку электроэнергии в энергосистему Мурманской области и Карелии при любых погодных условиях», – сообщил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Заполярная станция продемонстрировала полную готовность к надёжному несению установленной электрической и тепловой нагрузки в условиях отрицательных температур.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.