«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»

Комиссия центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» с 17 по 21 октября проводила плановую проверку готовности Кольской АЭС к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Специалисты Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС оценили готовность к зиме автомобильного и железнодорожного транспорта Кольской АЭС, электротехнического и гидротехнического оборудования, соблюдение персоналом правил охраны труда, состояние пожарной безопасности.

Главный технолог отдела организации технического контроля и обеспечения безопасности АЭС Департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом», председатель комиссии Евгений Швецов отметил: «Мы будем рекомендовать генеральному директору концерна «Росэнергоатом» подписать паспорт готовности Кольской АЭС к работе в осенне-зимний период. Организация работы Кольской АЭС на высоком уровне, а именно – содержание оборудования, соблюдение персоналом техники безопасности и охраны труда, их отношение к работе».

«Заполярная атомная станция готова в зимний период обеспечить надежную работу всего оборудования и бесперебойную подачу электроэнергии в энергосистему Мурманской области и Карелии», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В заключительный день работы председатель комиссии передал руководству станции акт с результатами проверки. Паспорт готовности Кольской АЭС к работе в осенне-зимний период будет выдан в течение месяца после окончания проверки.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Кольская АЭС –поставщик электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.