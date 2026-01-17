Кольская АЭС готовит будущих специалистов со школьной скамьи

14 января на Кольской АЭС состоялась «Ёлка отличников», в котором приняли участие лучшие учащиеся образовательных учреждений г. Полярные Зори и «Атомкласса» г. Апатитов – победители и призёры областных и всероссийских олимпиад и конкурсов.

В рамках мероприятия старшеклассники побывали в информационном центре Кольской АЭС, познакомились с работой полномасштабного тренажёра блочного щита управления и увидели основные производственные цеха станции.

Важным событием дня стала встреча школьников с директором Кольской АЭС Василием Омельчуком. Ребята проявили живой интерес к будущему атомной энергетики, задавали вопросы о перспективных направлениях развития отрасли, возможностях трудоустройства на предприятие, социальных программах станции, а также о применении искусственного интеллекта на производстве и строительстве Кольской АЭС-2.

«Мы не только активно внедряем передовые технологии на нашей АЭС, но и с особым вниманием подходим к подготовке будущих кадров. Ведь впереди у нас большой и ответственный проект — строительство Кольской АЭС-2. Для его успешной реализации нам нужны молодые, активные и замотивированные специалисты, которые горят своим делом», – подчеркнул Василий Омельчук, отвечая на вопросы школьников.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, традиция новогоднего поздравления и встречи с лучшими старшеклассниками на Кольской АЭС существует уже четверть века. В наступившем году школьников ждут новые профориентационные проекты: олимпиады, квесты, викторины и конкурсы, направленные на подготовку кадров для атомной промышленности.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.