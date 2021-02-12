Кольская АЭС и администрация города Полярные Зори объявляют конкурс для скульпторов и архитекторов

Кольская АЭС и администрация города Полярные Зори проводят конкурс на лучший эскиз памятного знака «Кольская АЭС – самая северная АЭС в Европе» для создания оригинальной скульптуры, символизирующей уникальность заполярной атомной станции, а также для выявления и поддержки талантливых специалистов в области городской скульптуры.

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, студенты профильных специальностей, творческие коллективы, а также все желающие старше 18 лет. Каждый участник должен прислать в адрес конкурсной комиссии один или несколько эскизов в электронном виде, это может быть рисованный эскиз, чертеж, макет или презентация в одной из графических программ, и дать полное представление о том, как будет выглядеть скульптура в готовом виде. Также необходимо приложить заявку на участие и презентацию работы для социальных сетей.

Работы принимаются до 28 марта 2021 года на электронную почту konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru. Далее эскизы памятного знака будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Выберем вместе» https://vk.com/public201768931. Общественное голосование за лучшие эскизы памятного знака пройдет с 31 марта по 5 апреля, а затем, до 10 апреля, тройку победителей определит экспертное жюри, в его состав войдут представители администрации города Полярные Зори и Кольской АЭС, эксперты в области скульптуры, архитектуры и дизайна общественных пространств.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, «Атомный остров», на котором будет расположен памятный знак, - это место притяжения жителей и гостей города. Мы создаём туристически привлекательный объект, поэтому то, как он будет выглядеть, решит не только экспертное жюри, но и горожане путём общественного голосования», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Победители конкурса получат денежные призы в размере 15 тысяч рублей за 1 место, 10 тысяч за второе и 7 тысяч рублей за третье место, а также будут привлечены к дальнейшей реализации проекта. Памятный знак планируется установить в парковой зоне города Полярные Зори.