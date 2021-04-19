Кольская АЭС: коллективный договор выполнен в полном объёме

Отчётная конференция трудового коллектива Кольской АЭС состоялась 15 апреля. На конференции были подведены итоги выполнения коллективного договора за 2020 год.

Открывая собрание, директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук отметил, что несмотря на непростой год из-за новой коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, Кольская АЭС функционировала бесперебойно и надежно, обеспечивая жителей и предприятия Мурманской области электроэнергией.

«Выработка электроэнергии Кольской АЭС в 2020 году составила 9,42 млрд кВтч, а это более половины всей вырабатываемой в Мурманской области электроэнергии. Реализованы 58 мероприятий по повышению надежности и безопасности, включающих реконструкцию и модернизацию систем и оборудования», - сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Огромный вклад в достижения АЭС, безопасную и эффективную эксплуатацию вносят её работники. Численность персонала Кольской АЭС в 2020 году составила 2162 человека. Средний возраст - 43 года. Доказательство высокой квалификации работников – победы в отраслевых и корпоративных конкурсах. В 2020 году 9 специалистов признаны лучшими по итогам чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills», 565 работников отмечены отраслевыми, корпоративными, региональными и иными наградами за многолетний труд, высокие достижения в атомной отрасли и большой вклад в обеспечение безопасности.

На Кольской АЭС действуют основные социальные корпоративные программы: улучшение жилищных условий, добровольное медицинское страхование, спорт и культура, поддержка молодёжи и пенсионеров.

Все работающие на Кольской АЭС застрахованы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Добровольное коллективное страхование работников обеспечивается в соответствии с «Комплексной программой «Здоровье». В 2020 году обеспечено добровольное медицинское страхование и добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 2185 работникам.

На Кольской атомной электростанции в приоритете - молодежная политика и привлечение на работу молодых кадров. В 2020 году коллектив АЭС пополнился 35 молодыми специалистами – выпускниками опорных вузов Росатома. На станции молодым работникам оказывается материальная помощь при трудоустройстве, при бракосочетании, рождении ребенка, на оплату услуг детских дошкольных учреждений. Молодым специалистам предоставляется компенсация стоимости аренды жилья и компенсация банковского процента по ипотечному кредиту.

Председатель профсоюзной организации работников Кольской АЭС Дмитрий Позолотин отметил в своём выступлении, что особое внимание на атомной станции уделяется охране труда и культуре безопасности. На АЭС действует система управления охраной труда, работает 109 уполномоченных по охране труда. В 2020 году инвестиции в охрану труда составили более 23 млн. рублей, улучшены условия труда 865 работникам.

На Кольской АЭС успешно проводится работа по поддержанию здоровья персонала. В течение 2020 года она выполнялась с учетом ограничительных мер по COVID-19. Услугами санатория-профилактория воспользовались 578 работников. Путевками на санаторно-курортное лечение обеспечено 387 человек, включая детей и членов семей работников предприятия, а также ветеранов АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в качестве мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (КВИ), в 2020 году совместно с профсоюзной организацией было организовано тестирование персонала, своевременно выявлялись и изолировались работники, контактировавшие с заболевшими КВИ. Контролировалось состояние здоровья заболевших и оказывалась помощь в приобретении дорогостоящих медицинских препаратов.

Делегаты конференции признали работу профсоюзной организации и администрации Кольской АЭС за отчётный период удовлетворительной, коллективный договор за 2020 год - выполненным в полном объёме.