Кольская АЭС: коллективный договор за 2025 год выполнен в полном объёме

В Городском Дворце культуры Полярных Зорь состоялась ежегодная конференция работников Кольской АЭС по подведению итогов выполнения Коллективного договора за 2025 год. 92 делегата, представляющих подразделения станции, признали договор за предыдущий год выполненным по всем обязательствам.

В ходе конференции заслушали доклады исполняющего обязанности директора Кольской АЭС Владимира Матвеева и председателя Первичной общественной профсоюзной организации работников атомной станции (ПОПО) Дмитрия Позолотина.

«В 2025 году Кольская АЭС выработала 10916 млн кВтч электроэнергии, что составило 101,08% от целевого уровня. Продолжительность планово-предупредительных ремонтов энергоблоков № 1–4 удалось сократить до 162,5 суток при плане 178 суток. А также на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов получили наибольшее количество солевого плава — 325 тонн», — отметил Владимир Матвеев.

Станция подтвердила высокий уровень безопасности и профессионализма: третье место в корпоративном конкурсе «Лучшие атомные станции по итогам года», второе место в конкурсе Госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли» (за 2024 год), победа в отборочном этапе конкурса «Лучшая организация Госкорпорации «Росатом» по охране труда» по дивизиону (за 2024 год).

Численность персонала Кольской АЭС в 2025 году составила 2107 человек, средний возраст — 44 года. Высокий уровень квалификации подтверждается результатами отраслевых конкурсов: 18 работников заняли призовые места на чемпионатах профессионального мастерства, 20 специалистов стали призёрами конкурса «Инженер года 2024», двое отмечены в программе «Человек года Росатома — 2024».

На станции действуют социальные корпоративные программы, направленные на улучшение жилищных условий, медицинское обслуживание, организацию отдыха и досуга, поддержку молодёжи, многодетных семей и пенсионеров. В 2025 году профсоюзная организация объединила 69,7 % персонала. Индексация окладов проведена с 1 сентября на 11,2 %, минимальный размер заработной платы установлен не ниже 1,5 прожиточного минимума в Мурманской области.

«Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза — наша ключевая задача. В 2025 году профсоюзным комитетом проведено 29 заседаний, рассмотрено 125 вопросов, принято 24 совместных решения с изменениями и дополнениями Коллективного договора. Благодаря совместной работе на станции не зарегистрировано ни одного несчастного случая. Общественный контроль осуществляли 100 уполномоченных по охране труда из числа членов профсоюза», — подчеркнул председатель ПОПО Дмитрий Позолотин.

Делегаты конференции признали коллективный договор за 2025 год выполненным в полном объёме. Также принято решение продлить его действие сроком на один год — с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года.

