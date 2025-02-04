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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 15:30

Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия

Директора Кольской атомной станции Василий Омельчук поделился с региональными журналистами ключевыми итогами работы станции в 2024 году и планами на будущее.

В предыдущем году Кольская АЭС достигла значительных результатов в выработке электроэнергии. В частности, в декабре предприятию удалось добиться рекордных показателей по суточной выработке в 44,49 млн кВтч и максимальной нагрузке в 1900 МВт, что составляет более 107% от проектной мощности.

Производственные рекорды предприятия стали возможны благодаря росту энергопотребления в регионе, оптимизации сроков ремонтной кампании почти на 10 суток при безусловном соблюдении высокого качества ремонта, а также проведённой масштабной работе по внедрению автоматики разгрузки при коротких замыканиях, увеличившее значение перетока по энергетическому транзиту Кола-Карелия.

Согласно принятой в конце 2024 года генеральной схеме размещения объектов энергетики России до 2042 года станция ведет активную подготовку к строительству замещающих мощностей – новых энергоблоков Кольской АЭС-2. В этой связи в Полярных Зорях состоялись общественные слушания, где общественности были представлены максимально полные данные о будущем объекте, а также информация о влиянии новых блоков (№1 и №2) Кольской АЭС-2 на окружающую среду.

Сооружение энергоблоков №1 и №2, №3 Кольской АЭС-2 планируется в период с 2027-го по 2042 год на площадке, находящейся на северном побережье губы Кунчаст озера Бабинская Имандра, в 9 км к юго-западу от действующей Кольской АЭС, в 8 км к западу от города Полярные Зори.

«В 2025 году предполагается подготовка и подача документов для получения лицензии на размещение атомной станции. Проект Кольской АЭС-2 станет важным шагом к обеспечению энергетической безопасности региона и внедрению современных технологий в области атомной энергетики», – рассказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская АЭС принимает активное участие в реализации социальных проектов на территории муниципалитета. Благодаря тесному взаимодействию руководства предприятия с администрацией города Полярные Зори и поддержке правительства региона удаётся создавать комфортные условия для жителей.

При финансовой поддержке атомной станции завершено строительство «Бульвар Северное сияние 3.0», отремонтированы автомобильные дороги и тротуары, заменены четыре остановочных комплекса, благоустроены дворовые территории.

Дополнительно установлено недостающее электроосвещение на автомобильной дороге Кандалакша-Полярные Зори; за счет инвестиционной программы «Росатома» начато строительство новой электрокотельной в населённом пункте Африканда. В МСЧ №118 ФМБА России г. Полярные Зори отремонтирована зона регистратуры детской поликлиники, создан Центр промышленной медицины.

«Кольская АЭС, как ведущий энергетический и социальный партнер региона, будет и дальше принимать самое активное участие в реализации перечня инициатив, направленных на поддержку социально-экономического развития Мурманской области, обеспечение комфортных условий для жизни в регионе», – подчеркнул в своём выступлении директор атомной станции.

Рассказывая о будущих задачах и перспективах, директор предприятия отметил, что в 2025 году Кольская АЭС сосредоточит свои усилия на реализации плана мероприятий по достижению максимальной годовой выработки к 2028 году. Планируется проведение общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной. Также необходимо начать разработку проектной документации по модернизации открытого распределительного устройства 330 кВ на площадке атомной станции. В числе приоритетных задач предприятия стоит внедрение новых цифровых технологий.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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