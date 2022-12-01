Кольская АЭС на 10,6% увеличила выработку электроэнергии в ноябре

Самая северная АЭС в Европе в ноябре текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 983,7 млн кВтч электроэнергии, что на 10,6% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

С начала года Кольская АЭС выработала 9,3 млрд кВтч электроэнергии. Такой объем выработанной электроэнергии позволил предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 4,6 млн тонн эквивалента СО 2 .

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время в работе находятся все 4 энергоблока. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 1470 МВт.

Кольская АЭС работает в экстремальных условиях Заполярья и снабжает электрической энергией большую часть крупного индустриально-хозяйственного комплекса Мурманской области и такие города, как Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, а также северную часть Карелии.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.