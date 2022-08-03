Кольская АЭС на 11% увеличила выработку электроэнергии в июле

Самая северная АЭС в Европе в июле текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 603,8 млн кВтч электроэнергии, что на 11,5% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

С начала года Кольская АЭС выработала 5,8 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1 и 3. Энергоблок №2 в резерве, а блок №4 в планово-предупредительном ремонте. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 880 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.