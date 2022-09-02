Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Кольская АЭС с начала года выработала 6 538,5 млн кВтч электроэнергии – на 14,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «Благодаря работе нового Кольско-Карельского транзита, мы успешно выполняем плановое задание по выработке электроэнергии. Так, в августе 2022 года Кольская атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 671,8 млн кВтч электроэнергии – на 5% больше, чем в августе прошлого года».

Заполярная АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1220МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.