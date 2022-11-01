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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 14:10

Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре

Кольская АЭС в октябре текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 915,4 млн кВтч электроэнергии, что на 16,5% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

«За 10 месяцев текущего года мы произвели 8,3 млрд кВтч электроэнергии, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в конце октября на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2022 года, продолжительность которой составила 226 суток. Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 1280 МВт обеспечивается работой всех энергоблоков станции.

Кольская АЭС работает в экстремальных условиях Заполярья и снабжает электрической энергией большую часть крупного индустриально-хозяйственного комплекса Мурманской области и такие города, как Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, а также северную часть Карелии.

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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