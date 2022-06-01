Кольская АЭС на 27% увеличила выработку электроэнергии в мае

Самая северная АЭС в Европе в мае текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 736,3 млн кВтч электроэнергии, что на 27% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

С начала года Кольская АЭС выработала 4 724,9 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества энергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 2-х млн тонн углекислого газа (СО 2 ).

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1 и 2. На энергоблоках № 3 и 4 Кольской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт, который включает в себя замену трубопроводов в системе технического водоснабжения. Такие работы возможно провести только при одновременном останове двух блоков. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 720 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.