Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года

С начала 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали свыше 8,5 млрд кВтч электроэнергии, что на 4% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 4 млн тонн углекислого газа.

Выработка электроэнергии Кольской АЭС в октябре текущего года составила 788 млн кВтч.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4. Энергоблок №1 был выведен в резерв 6 октября, в соответствии с плановой заявкой. Нагрузка станции составляет 1090 МВт.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.