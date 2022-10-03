Кольская АЭС на 4,5 % увеличила выработку электроэнергии в сентябре

Кольская АЭС в сентябре текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 858,7 млн кВтч электроэнергии, что на 4,5% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года. С начала года Кольская АЭС выработала 7,4 млрд кВтч электроэнергии.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 1140 МВт обеспечивается работой энергоблоков №№1, 3 и 4 Кольской АЭС. Энергоблок №2 в планово-предупредительном ремонте, который продлится до конца октября.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.