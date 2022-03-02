Кольская АЭС на 5% увеличила выработку электроэнергии в феврале

Самая северная АЭС в Европе в феврале текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 1005 млн кВтч электроэнергии, это на 5% больше планового задания. С начала года Кольской АЭС выработано 2116 млн кВтч электроэнергии, что по сравнению с прошлым годом на 215 млн кВтч больше.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, при производстве такого же количества энергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 1 млн тонн углекислого газа (СО 2 ).

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4. 2 марта энергоблок №1 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом, который начнётся 6 марта. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 1361 МВт. Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Кольской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 10,130 млрд кВтч.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Фото управления информации и общественных связей КАЭС.