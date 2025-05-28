Кольская АЭС наградила лучших учеников за «портфель пятёрок»

По итогам I-го и II-го полугодия 2024-2025 учебного года более 40 старшеклассников - победителей конкурсной программы поощрения «Собери портфель пятёрок» получили дипломы, канцелярские наборы и памятные подарки от Кольской АЭС.

В течение учебного года ученики Полярнозоринских школ с 7 по 11 классы «зарабатывали» пятёрки и собирали портфолио своих достижений. При подведении итогов оценивались не только успеваемость по школьным предметам, но и участие ребят в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях, спортивные достижения, а также активная общественная жизнь.

По признанию самих ребят, участие в проекте мотивирует их не только получить высокие оценки, но и проявить себя в других сферах. Награды в этом проекте достаются самым активным и только лучшим из лучших.

«Ответственность и целеустремленность формируются в человеке с детства. Мы понимаем, насколько важно детям знать, что их успехи значимы, чувствовать поддержку и признание взрослых. Победа в проекте «Собери портфель пятёрок» придает им уверенности и мотивирует к новым достижениям», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов. «Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, получить достойное образование и, возможно, вернуться работать на Кольскую АЭС или другие предприятия атомной отрасли».

Создание возможностей для молодёжи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Справка:

«Собери портфель пятёрок» - это программа поощрения обучающихся 7-11 классов с хорошей и отличной успеваемостью. Реализуется управлением коммуникаций Кольской АЭС совместно с управлением образования МО Полярные Зори в рамках проекта «Школа Росатома» с 2016 года.

Задача проекта – поощрение увлеченных учебой ребят, признание заслуг учителей и родителей в воспитании детей-отличников, повышение мотивации для развития интеллектуального потенциала учеников школ, подтверждение имиджа ГК «Росатом», как «корпорации знаний».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.