Кольская АЭС направила на развитие образования и культуры в Полярных Зорях свыше 20 млн рублей

В начале учебного года в городе Полярные Зори откроется три новых объекта – центр олимпиадной подготовки «Уникум» в гимназии №1, «Точка Роста» в школе №1 н.п. Африканда и виртуальный концертный зал в Городском дворце культуры. Кольская АЭС выделила в 2023 году 20 млн рублей благотворительной помощи на развитие этих объектов.

Помимо вышеперечисленного, благотворительные средства станции были направлены на ремонт в Доме детского творчества и шести кабинетов в гимназии №1, обновление мебели в детском саду №5, замену освещения в детском саду №7. Станция выделила деньги на подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в школе №4 и приобретение современного оборудования для кабинета химии в школе №1 н.п. Африканда.

В полярнозоринском Городском дворце культуры появился виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура», на приобретение оборудования которого Кольская АЭС выделила дополнительно 900 тысяч рублей. Теперь все жители города cмогут приобщаться к искусству при помощи онлайн-трансляций, которые позволят смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов в режиме реального времени или в записи.

«Культура и образование – два ключевых аспекта, определяющие развитие нации и формирование её будущего, – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов. – Наша общая задача с администрацией города состоит в том, чтобы сделать учёбу для наших детей комфортной и приятной, чтобы она приносила им радость. Для этого мы стремимся оснастить школы и детские сады современным оборудованием. Теперь во всех школах Полярных Зорь есть образовательные центры «Точка Роста», а новый класс олимпиадной подготовки «Уникум» позволит ребятам углублённо изучать физику, химию, биологию и информатику».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в прошлом году в полярнозоринском детском саду №5 открылась студия «Open Space» – развивающее пространство «Школы Росатома» для дошкольников, в котором есть все условия для реализации замыслов детей, их самовыражения.

* - Центр олимпиадной подготовки «Уникум», который откроется на базе гимназии №1 в Полярных Зорях, станет одним из 24 таких центров в регионе. Появление «Уникума» стало возможно благодаря победе в грантовом конкурсе по новому направлению «Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.