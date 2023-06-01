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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 10:00

Кольская АЭС направила почти 50 млн рублей на развитие медицины в городе Полярные Зори

За последние два года Концерн «Росэнергоатом» и Кольская АЭС совместно с медико-санитарной частью (МСЧ) №118 ФМБА России реализовали в городе атомщиков –  Полярные Зори ряд проектов, направленных на совершенствование медицинского обслуживания, на общую сумму 46,6 млн рублей.

На эти средства в МСЧ №118 были приобретены два автомобиля «скорой помощи», флюорограф, электронные прикроватные мониторы, единый кол-центр, ПЦР-лаборатория, компенсатор кислорода.

Кроме того, были выполнены ремонтные работы химико-биологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, а также монтаж системы вентиляции неврологического отделения медико-санитарной части №118.

Помимо этого, были реализованы проекты «Бережливая поликлиника» и «Оптимизация процесса предоставления стоматологической помощи».

«Кольская АЭС, как и другие предприятия Росатома, уделяет большое внимание росту качества жизни населения города и региона, оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведёт благотворительную деятельность. В 2022 году мы заняли третье место в отраслевом конкурсе в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства имени А.П. Александрова в номинации «Лучшая КСО-программа», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Напомним, что на прошлой неделе в Концерне «Росэнергоатом» подвели итоги конкурса «Лучшая АЭС России», в котором Кольская АЭС заняла третье место по итогам работы в 2022 году и стала призёром в 16-й раз. Победители определялись на основе 12-ти показателей, в том числе, оценивалась корпоративная социальная ответственность.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, правительство РФ и региональные власти в партнёрстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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