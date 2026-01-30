Кольская АЭС направила в 2025 году на переработку свыше 220 тонн отходов

За 2025 год кольские атомщики собрали и передали на переработку в специализированные организации около 209 тонн отходов, содержащих полезные компоненты, такие как: полиэтиленовая пленка, тара, отработанные светодиодные лампы, лом чёрных и цветных металлов и т.д. Большая часть из них – этот ценное сырьё, которое можно переработать и вторично использовать, это уменьшит загрязнение окружающей среды и сохранит ценные ресурсы.

Помимо этого, работники Кольской АЭС собрали за год 17,98 тонны макулатуры, из них было передано на переработку свыше 13 тонн бумаги и картона.

«Экологическая политика атомной станции направлена на сохранение и поддержку экосистемы Арктического региона. Мы внедряем инициативы, способствующие популяризации знаний о природе и развитию ответственного отношения к окружающей среде. Например, «День экологических знаний» – масштабное экологическое мероприятие для школьников и их родителей, проводимое при нашей поддержке, где участники погружаются в мир экологии через логические игры и загадки, учась правильно сортировать отходы», – прокомментировал Александр Кучин, заместитель главного инженера по радиационной защите Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, природоохранная деятельность атомной станции носит системный характер. Кольские атомщики планомерно осуществляют полный производственный экологический и радиационный контроль над всеми компонентами экосистем: атмосферным воздухом, водными объектами, почвой, растительностью и животным миром.

Ежегодно на предприятии и за его пределами проводится более 30-ти тысяч исследований, что позволяет оперативно отслеживать экологическую ситуацию. Также контроль ведётся при помощи автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), в состав которой входят 13 постов радиационного контроля и 5 автоматических метеорологических станций.

Силами работников станции организуются ежегодные экологические субботники в городе-спутнике Кольской АЭС Полярных Зорях. Они активно участвуют в проектах по озеленению территорий и очистке берегов рек.

В 2025 году Заполярная АЭС присоединилась к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», Всероссийской акции «Вода России», в ходе которых был собран и вывезен значительный объем бытового мусора. Также станция стала победителем Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна-2025» среди предприятий северных регионов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.