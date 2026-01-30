КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.26 15:00

Кольская АЭС направила в 2025 году на переработку свыше 220 тонн отходов

За 2025 год кольские атомщики собрали и передали на переработку в специализированные организации около 209 тонн отходов, содержащих полезные компоненты, такие как: полиэтиленовая пленка, тара, отработанные светодиодные лампы, лом чёрных и цветных металлов и т.д. Большая часть из них – этот ценное сырьё, которое можно переработать и вторично использовать, это уменьшит загрязнение окружающей среды и сохранит ценные ресурсы.

Помимо этого, работники Кольской АЭС собрали за год 17,98 тонны макулатуры, из них было передано на переработку свыше 13 тонн бумаги и картона.

«Экологическая политика атомной станции направлена на сохранение и поддержку экосистемы Арктического региона. Мы внедряем инициативы, способствующие популяризации знаний о природе и развитию ответственного отношения к окружающей среде. Например, «День экологических знаний» – масштабное экологическое мероприятие для школьников и их родителей, проводимое при нашей поддержке, где участники погружаются в мир экологии через логические игры и загадки, учась правильно сортировать отходы», – прокомментировал Александр Кучин, заместитель главного инженера по радиационной защите Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, природоохранная деятельность атомной станции носит системный характер. Кольские атомщики планомерно осуществляют полный производственный экологический и радиационный контроль над всеми компонентами экосистем: атмосферным воздухом, водными объектами, почвой, растительностью и животным миром.

Ежегодно на предприятии и за его пределами проводится более 30-ти тысяч исследований, что позволяет оперативно отслеживать экологическую ситуацию. Также контроль ведётся при помощи автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), в состав которой входят 13 постов радиационного контроля и 5 автоматических метеорологических станций.

Силами работников станции организуются ежегодные экологические субботники в городе-спутнике Кольской АЭС Полярных Зорях. Они активно участвуют в проектах по озеленению территорий и очистке берегов рек.

В 2025 году Заполярная АЭС присоединилась к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», Всероссийской акции «Вода России», в ходе которых был собран и вывезен значительный объем бытового мусора. Также станция стала победителем Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна-2025» среди предприятий северных регионов.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: репчатый лук, шлифованный рис и картофель – тройка лидеров по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Глава Мурманской области Андрей Чибис совершил незапланированный рабочий выезд в Печенгский округ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»