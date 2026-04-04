Кольская АЭС объединила юных КВНщиков из Полярных Зорь и Кандалакши

1 апреля, в День смеха, в городском Дворце культуры состоялся весенний фестиваль школьных команд КВН. Пять коллективов, представляющих Полярные Зори и Кандалакшу, сразились за звание самых остроумных и находчивых в юмористической битве.

За победу боролись три команды из Полярных Зорь: «Сухарь», «Дай жвачку» и «Шизгаре». Конкуренцию им составили две команды из Кандалакши: «ПодСопки» и «Сборная Ба-Ра-Бум».

Программа включала конкурс «Приветствие» и юмористический «Биатлон». Оценивали выступления опытные игроки КВН и представители администрации: начальник отдела социального развития Кольской АЭС Святослав Беликов, начальник отдела образования Елена Серебренникова, администратор команд Высшей лиги КВН Егор Горский, а также действующие участники команды КВН «Купите Киловатт» Павел Троцкий, Наталия Кудринская и Дмитрий Наговицын.

По итогам всех этапов жюри распределило призовые места следующим образом: 1 место — команда «Сборная Ба-Ра-Бум» (Кандалакша); 2 место — команда «Шизгаре» (Полярные Зори); 3 место — команда «ПодСопки» (Кандалакша).

Специальными номинациями жюри особо отметило некоторых игроков. Ребята получили свои награды за лучшую шутку, речитатив, вокал и актёрскую игру.

«Кольская АЭС продолжает уделять особое внимание поддержке молодёжи и создаёт условия для всестороннего развития подрастающего поколения. Мы верим, что именно в школьные годы закладываются основы будущих успехов. Такие мероприятия, как КВН, помогают раскрывать интеллектуальный потенциал и креативные способности, учат работать в команде, не бояться проявлять себя и смело идти к поставленным целям», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

