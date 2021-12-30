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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 16:30

Кольская АЭС: открытие лагерной смены «Шаг в будущее. Действуй!» при поддержке проекта «Школа Росатома»

С 30 декабря 50 подростков из четырёх атомных городов – Полярные Зори (Мурманская область), Заречный (Пензенская область), Лесной (Свердловская область) и Глазов (Республика Удмуртия) примут участие в новогоднем лагере «Шаг в будущее. Действуй!». Программа новогоднего кэмпа посвящена приобретению и развитию навыков коммуникации, эмоционального интеллекта, креатива, командной игре, диджитал-способностям и раскрытию творческого потенциала.

Заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов отметил, что новый год это самое подходящее время, чтобы начать действовать и исполнять свои заветные желания и мечты, а формат лагеря поможет совместить приятное с полезным: «Ребятам предоставляется возможность не только незабываемо провести новогодние праздники, увидеть настоящую зиму в краю Северного сияния и обзавестись новыми друзьями, но и получить знания, которые, я уверен, станут отличным стартом для успешного и счастливого будущего».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, дети от 12 до 16 лет, прошедшие конкурсный отбор, смогут погрузиться в проектную деятельность, различные тренинги, бизнес-кейсы, деловые игры. А также ребят ждет квест и знакомство с северным городом Полярные Зори, занятия спортом (степ-аэробика, зумба, пилатес), дискотеки и творческие мастер-классы. В Новогоднюю ночь молодых гостей ждет новогодний бал, праздничный фуршет, игра «Тайный Санта», просмотры фильмов, дискотека и фейерверк.

«Новогодний кэмп «Шаг в будущее. Действуй!» реализуется в рамках проекта «Лига Прогресса», созданного департаментом по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» при поддержке проекта «Школа Росатома». Наставники, вожатые и их помощники - это активная молодёжь, умеющая говорить с детьми на одном языке, прошедшая качественную подготовку в рамках коммуникативного пространства «Лига Прогресса».

 

 

Фото: управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

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