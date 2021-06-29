Кольская АЭС отмечает 48 лет со дня пуска 1-го энергоблока

29 июня 1973 года электроэнергия, выработанная на энергоблоке №1, впервые начала поступать в Кольскую энергосистему. Именно эта дата считается днём рождения Кольской атомной станции.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, с начала пуска станция выработала более 443 млрд кВт·ч электроэнергии. За это время было выполнено 1900 мероприятий по повышению безопасности, общие затраты составили более 1 млрд долларов, безопасность энергоблоков была повышена более чем в 100 раз.

Благодаря Кольской АЭС Мурманская область является одним из наиболее энергообеспеченных регионов России. Атомная станция обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в регионе, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты Кольского Заполярья.

«Каждый день рождения Кольской АЭС – это особый повод для гордости: надежная безаварийная работа предприятия, высокие производственные показатели, уже реализованные планы и предстоящие крупные инновационные проекты, социальная и общественная работа. Нам предстоит серьезно подготовиться к проектированию и строительству двух энергоблоков Кольской АЭС-2, не имеющих аналогов в мире, создать стендовый испытательный комплекс по добыче водорода, построить Центр обработки данных и помочь городу в перезапуске разработки Африкандского месторождения титана и редкоземельных металлов», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская АЭС - первая атомная станция, построенная на Крайнем Севере, за полярным кругом. Именно на ней отработаны технологии безопасной эксплуатации в периоды полярного дня и ночи, в режимах низкой температуры воздуха и запредельных ветровых нагрузок. Воплощение в жизнь идеи использования атомной энергии в суровых климатических условиях Заполярья стало величайшим достижением отечественной науки и техники, революционным прорывом в развитии Арктических территорий.

Кольская АЭС была и остаётся экологически ответственным предприятием, уделяющим охране окружающей среды приоритетное внимание. При этом атомная энергетика обеспечивает выработку электроэнергии без сжигания ископаемого топлива, что препятствует глобальным климатическим изменениям.