Кольская АЭС отметит 52 года со дня пуска первого энергоблока

Город-спутник Кольской АЭС примет эстафету концертных программ от «Территории культуры «Росатома» в честь 80-летия атомной промышленности.

28 июня в Полярных Зорях состоится празднование Дня города, приуроченное к 52-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС и 57-летию города-спутника. Для жителей и гостей подготовлено более 50 ярких и разнообразных мероприятий, включающих концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и многое другое.

Праздничную программу откроет фестиваль «Атомная Энергия Спорта» на спорт-острове городского парка «Наш парк». В ходе фестиваля пройдут соревнования по 13 видам спорта, включая петанк, баскетбол 3х3, плавание на открытой воде, пляжный волейбол и другие. Для юных участников предусмотрены спортивные эстафеты.

Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится на центральной площади города, где гостей будут ждать разнообразные развлечения и насыщенная культурная программа.

В рамках празднования организован фуд-корт, детские аттракционы, анимационная игровая программа, шоу мыльных пузырей, аквагрим, что позволит всей семье насладиться вкусной арктической едой и увлекательными активностями. Для любителей творчества подготовлены мастер-классы: «Ловец солнца: атомный свет», «Картина в стиле коллаж «Любимый город»», «3D стикеры на телефон», «Керамика «Волшебный кит»», «Мезенская роспись» и прочие.

На площади разместятся интерактивные площадки: «Запусти реактор», «Путешествующая открытка. Добро. Почта», «Философия ГТО на Севере». Гости смогут сделать фотографию на память в мобильной фотокабинке, поучаствовать в изготовлении значков и продегустировать азотное мороженое.

Флешмобы «Атомный вальс» и «Энергия внутри», выступления рок-группы «Зодчие», артистов из Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска, Мурманска и Зеленоборского продолжат праздничные мероприятия.

Ярким подарком для зрителей станет выступление популярной российской рок-группы «УмаТурман».

Программа праздничного дня:

11.00-16.00 – фестиваль «Атомная энергия спорта»;

15.00 – финальный показ танцевального проекта «Погружение»;

15.00-16.00 – шоу «Мыльные пузыри»;

16.30-17.30 – возложение цветов к памятным доскам;

16.30-20.30 – мастер-классы, интерактивные площадки;

16.30-21.00 – атомный джекпот (лотерея);

16.30-23.00 – фуд-корт, детские аттракционы;

17.30-21.00 – концертная программа «Укротители атома – укротители солнца» - торжественное открытие праздничных мероприятий;

21.00-22.00 – выступление российской рок-группы «УмаТурман»;

22.00-23.00 – молодёжная программа: выступление диджеев/кавер-группы и пенная вечеринка.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.