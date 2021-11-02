Кольская АЭС: партнерская проверка определила 7 сильных сторон станции, которые следует использовать на международном уровне

29 октября на Кольской АЭС завершилась полномасштабная партнёрская проверка с участием экспертов Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС).

Руководитель команды экспертов, представитель Венгрии Лайош Хаднадь поблагодарил станцию: «Команда ВАО ценит сотрудничество и открытое взаимодействие. Наша главная цель - посмотреть на работу, определить наиболее успешные практики и поделиться лучшим мировым опытом».

Предварительный отчет по результатам партнерской проверки был торжественно передан директору Кольской АЭС Василию Васильевичу Омельчуку. Эксперты выявили области для улучшения, внесли предложения по совершенствованию производственной деятельности и отметили 7 сильных сторон, которые можно использовать на других станциях.

По словам Василия Омельчука, эта партнёрская проверка открыла для станции перспективы развития в новых областях. «Нам удалось достичь очень хорошего уровня взаимопонимания с партнерами ВАО АЭС. Я уверен, что от этой проверки обогатились все – и представители Кольской АЭС, и команда экспертов. Советы и рекомендации, которые команда разработала и предоставила нам, в обязательном порядке будут учтены», - отмечает Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, с 15 по 29 октября эксперты из Венгрии, Бельгии, Армении, Ирана, Беларуси и России следили за осуществлением технологических процессов на всех энергоблоках станции. На финальном брифинге руководитель программы партнерской проверки ВАО АЭС Анатолий Зинченко сказал: «Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, нам удалось осуществить всю работу в полном объеме, в соответствии с действующими правилами Ассоциации. Хочу поблагодарить партнеров от Кольской станции и экспертов команды за открытость и профессиональный подход. Мы видели искреннее стремление станции улучшить свою деятельность».

За две недели работы был проведен углубленный анализ производственной деятельности предприятия по 11 областям: от ремонта и инженерной поддержки, до радиационной защиты и подготовки персонала.