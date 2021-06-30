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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 13:00

Кольская АЭС: первому в России комплексу переработки жидких РАО - 15 лет

30 июня исполнилось 15 лет с момента ввода в эксплуатацию первого на АЭС России комплекса переработки жидких радиоактивных отходов – КП ЖРО Кольской АЭС.

«28  июня 2021 года мы получили лицензию на эксплуатацию комплекса еще на 15 лет, для этого мы провели общественные обсуждения и прошли государственную экологическую экспертизу», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

До появления технологии переработки ЖРО на АЭС накапливались в специальных емкостях. За 15 лет на Кольской АЭС очистили и перевели в безопасное состояние более 30 тысяч кубов таких отходов, получая по 250 тонн конечного чистого продукта ежегодно. Конечный продукт переработки кубовых остатков – солевой плав. Он абсолютно безопасен и является хорошим материалом для извлечения полезных химических соединений.

Кольская АЭС провела научно-исследовательские изыскания и инициировала работы по созданию установки для выделения из солевого плава борной кислоты.  Внедрение этой уникальной технологии позволит предприятию отказаться от закупки борной кислоты для собственных нужд и более чем на 30% уменьшить количество получаемого плава.

Борная кислота из переработанных РАО может найти применение не только на АЭС, но в химической и металлургической промышленности.

Данная разработка вошла в проект «Росэнергоатома» «Бизнес-лаборатория 2019», получила высокую оценку экспертов в качестве пилотной установки с возможностью дальнейшего тиражирования этой технологии на других АЭС в России и за рубежом.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС предназначен для извлечения жидких РАО из емкостей хранения, очистки их от радионуклидов, концентрирования радионуклидов в минимальном объёме и перевода их в твердую фазу, обеспечивающую безопасное хранение на протяжении 300-500 лет. Технический проект КП ЖРО был разработан специалистами Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект» при участии специалистов Кольской АЭС. Это стало первым в мире шагом по инновационной утилизации накопившихся жидких радиоактивных отходов с существенным сокращением объемов конечного продукта, подлежащего захоронению.

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