Кольская АЭС планирует производить 60-70 тонн борной кислоты в год

Летом 2023 года на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС начались строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта выделения борной кислоты, которые продлятся до 31 октября.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, борная кислота – незаменимый химический реагент на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами, на которых применяется борное регулирование, т.е. управление интенсивностью цепной ядерной реакции за счёт изменения концентрации бора. Сегодня на Кольской АЭС используют борную кислоту импортного производства, в планах перейти на отечественный продукт к концу 2025 года.

«После освоения технологии мы рассчитываем производить 60-70 тонн борной кислоты в год. Сырьём для получения борной кислоты станет солевой раствор, очищенный от радионуклидов на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС. В первую очередь она пойдёт на наши собственные нужды в объёме 25-30 тонн в год, а излишки мы сможем предложить другим потребителям», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

По инициативе Кольской АЭС новая технология была разработана учёными Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра Российской академии наук. На основе научно-исследовательской работы Институтом и АО Концерн «Росэнергоатом» был получил патент на изобретение.

На сегодняшний день уже смонтирована большая часть тепломеханического оборудования, активно ведутся работы по всем частям проекта (вентиляция, электроснабжение, система управления технологическим процессом). Строительно-монтажные работы выполняются специалистами Кольского филиала АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Кольская электромонтажная компания – ГЭМ».

В ноябре начнутся пусконаладочные работы, а затем наступит этап опытно- промышленной эксплуатации, в ходе которой специалисты Кольской АЭС должны будут отработать технологию и режимы работы оборудования, а также получить первые образцы борной кислоты. Далее – комплекс работ по оценке полученного продукта, подтверждению возможности его применения на АЭС, прохождение государственной экологической экспертизы.

Российская промышленность наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Переход на отечественное набирает обороты, российские предприятия активно включились в общую работу по качественному замещению иностранной продукции, а также созданию собственных разработок и новых производственных площадок по выпуску продукции приоритетного значения. Правительство отмечает, что цель такой политики – не полный отказ от импорта, а устранение критической зависимости от зарубежных технологий.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.