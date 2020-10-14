Кольская АЭС подарила новый эллинг туристическому клубу «Водиной»

В Полярных Зорях, в акватории озера Пинозеро, силами атомщиков установлен отдельный понтон, на котором завершается возведение эллинга для хранения спортивного снаряжения членов туристического клуба «Водиной» профсоюзной организации работников Кольской АЭС.

В новом помещении будут созданы первоклассные условия для круглогодичного размещения туристических каяков, байдарок и SAP-бордов, весел и специальной одежды. 4 миллиона рублей на покупку, доставку и монтаж эллинга выделила Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС.

«В летний период тренировки клуба «Водиной» еженедельно посещают более 100 человек. Количество желающих приобщиться к активному отдыху на воде и научиться управлять каяком или модным SAP-бордом постоянно растет. Совместно с профсоюзной организацией мы стараемся поддерживать спортивные увлечения наших работников и членов их семей, помогаем закупать современное снаряжение и развиваем сопутствующую инфраструктуру», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Берег озера Пинозеро является излюбленным местом отдыха полярнозоринцев и гостей города атомщиков. Здесь находится уютный «Наш парк», в котором при содействии Кольской АЭС созданы идеальные условия для прогулок, занятий физкультурой, спортом и творчеством.

Новый эллинг, разместившийся прямо на водной поверхности озера, не только создает комфортные условия для проведения тренировок и соревнований, но и отлично вписывается в природный ландшафт, становится новым живописным уголком городского парка здоровья и отдыха.

Туристический клуб «Водиной» при профкоме Кольской АЭС существует с 2006 года. За это время базовую спортивную подготовку в клубе прошли сотни любителей водного туризма, были организованы десятки сплавов по бурным рекам на Кольском полуострове и за пределами Мурманской области.

Актив клуба является организатором популярного турнира по водным видам спорта среди работников атомной промышленности «Атомная регата», который при поддержке концерна «Росэнергоатом» проходит в окрестностях Кольской АЭС с 2009 года.