Кольская АЭС поддержала инициативу создания мастерских по стандарту «WorldSkills» в Полярнозоринском энергетическом колледже

Полярнозоринский энергетический колледж принимает участие в конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации по отбору субъектов для обновления материально-технической базы. Важным критерием является привлечение софинансирования со стороны работодателей и социальных партнёров.

«Активное взаимодействие с Кольской АЭС позволяет нам выпускать более грамотных и высококвалифицированных специалистов. Станция поддержала наше участие в национальном проекте «Образование» и в 2024-2025 годах готова выделить 3,8 млн рублей на создание современных мастерских по стандарту «WorldSkills». В будущем в нашем колледже появятся классы промышленной автоматики и механики, сварочного производства, неразрушающего контроля, метрологии и КИП», – сказал Даниил Шевченко, директор Полярнозоринского энергетического колледжа.

Заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов отметил, что в последние годы популярность и престиж рабочих профессий растет – молодые люди понимают, что после обучения в среднем специальном учебном заведении у них есть все шансы иметь высокооплачиваемую работу: «В случае получения гранта, а также при помощи Кольской АЭС, колледж приобретёт новейшее оборудование, которое позволит представителям молодого поколения более углубленно изучить выбранную специальность, а также полностью погрузиться в индустрию – это определенно улучшит качество и уровень подготовки выпускников. Мы заинтересованы в специалистах, стремящихся к профессионально-личностному развитию».

Между градообразующим предприятием и образовательным учреждением на протяжении многих лет действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие учебно-материальной базы, стажировку педагогов, присутствие специалистов Кольской АЭС на защите дипломов. В рамках профориентации и поддержки карьерного самоопределения студенты проходят практику на площадке атомной станции. Информационный центр производства организует экскурсии для учащихся – юные энергетики знакомятся с принципами работы самой северной АЭС в Европе.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, Полярнозоринский энергетический колледж – единственное образовательное учреждение в Мурманской области, которое подготавливает профессионалов по направлению атомные электрические станции и установки. Востребованными профессиями на Кольской АЭС также являются такие направления, как метролог, слесарь КИП, сварщик.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.