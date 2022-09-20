Кольская АЭС поддержала Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче»

Специалисты Кольской АЭС приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче», который проходил в Мурманской областной научной библиотеке.

«Мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт», – заинтересовала школьников специалист по связям с общественностью Кольской АЭС Ольга Патюкова. Посетив виртуальную экскурсию по атомной электростанции, ребята узнали историю Кольской АЭС, а затем поучаствовали в викторинах, закрепили полученные знания.

Инженер Кольской АЭС по охране окружающей среды Марина Болтенкова рассказала о разнообразии задач своей работы, а также представила ребятам отчет по экологической безопасности Кольской АЭС за 2021 год, подробнее с которым можно ознакомиться на сайте Кольской АЭС.

«Наша цель – сохранять и поддерживать природные системы Кольского края. Дети и взрослые экологически просвещаются, участвуют в проектах, которые организует Кольская АЭС. На станции организован раздельный сбор отходов – полиэтиленовая тара, пленка, батарейки, ртутьсодержащие отходы, каждый месяц проводится «День макулатуры», – отметила Марина Болтенкова. Собранные отходы передаются на переработку или размещаются на полигоне промышленных отходов Кольской АЭС и полигоне регионального оператора.

Ежегодно специалисты станции и независимые эксперты проводят мониторинг состояния окружающей среды. Проверка включает в себя контроль за всеми компонентами природы – атмосферным воздухом, почвой, растительностью, грунтовыми и сточными водами, животным миром. Кольская АЭС практически не оказывает влияния на окружающую среду, так как позволяет получать электричество без сжигания органического топлива и выбросов в атмосферу парниковых газов.

Работники станции инициируют экологические субботники, а также проведение акций и конкурсов «Чистые игры», «Зеленая планета», «Зеленая премия», «Зеленая весна», «Энергия севера», «Лес победы», «В объятиях природы», «Сохрани природу».

Организаторы фестиваля «Вместе ярче» – Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области. Программу для школьников Мурманской области представили специалисты Кольской АЭС, Информационного центра по атомной энергии, Музея занимательных наук «Фокус» и Мурманской областной научной библиотеки.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.