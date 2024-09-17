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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 15:30

Кольская АЭС поддержала Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче специалисты управления коммуникаций Кольской АЭС Ольга Патюкова и Маргарита Белова провели интерактивное занятие для учащихся 9-х классов города Мурманска в областной детско-юношеской библиотеке.

Ребята совершили виртуальное путешествие по атомной станции и узнали, как производится электроэнергия на АЭС. Благодаря просмотру видео экскурсий по промышленной площадке заполярной станции, школьники смогли разобраться, какие процессы происходят внутри ядерного реактора, как осуществляется контроль за радиационной обстановкой вблизи АЭС и, что атомные электростанции не наносят вреда экологии. Кроме этого, старшеклассников интересовали и перспективы развития атомной энергетики в регионе: строительство Кольской АЭС-2 и специальности, востребованные в атомной отрасли на сегодняшний день.

В конце интерактивного занятия старшеклассники приняли участие в викторине. Самые внимательные с удовольствием отвечали на вопросы о работе Кольской АЭС и получали ценные подарки с логотипом предприятия.

«Кольская АЭС всегда поддерживает профориентационные проекты, реализуемые в нашем регионе. Уже девятый год мы принимаем участие в проекте энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Рассказывая детям о том, как работает атомная станция, мы формируем у них интерес к науке и производству, способствуя их профессиональному самоопределению. И уже в старших классах ребята будут планировать свою будущую учёбу в технических вузах, чтобы в перспективе связать свою жизнь с динамично-развивающейся атомной отраслью», - прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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