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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 17:30

Кольская АЭС поделилась с руководителями нефтегазохимических компаний России опытом в области управления производственными процессами

16-17 июня Кольскую АЭС в рамках прохождения программы переподготовки «HSE Менеджмент»* посетили представители крупнейших нефтегазохимических компаний России для знакомства с заполярной АЭС и лучшими практиками атомщиков в области безопасного управления производственными процессами.

Слушатели программы переподготовки «HSE менеджмент» дополнительного профессионального образования Тюменского государственного университета выбрали Кольскую АЭС для посещения не случайно. Предприятие четыре года подряд входит в число лучших атомных станций в области культуры безопасности, успешно внедряет и применяет собственные цифровые решения для повышения эффективности управления рисками и снижения травматизма.

В их числе - технологии цифрового удостоверения и нарядно-допускной системы, которые способствуют повышению уровня контроля за выполнением работ и сокращению времени исполнения задач. Реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов выявления и расследования потенциально опасных событий, а также автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты - система машинного зрения.

«На Кольской АЭС вопросам безопасности уделяется приоритетное значение. Специалисты предприятия готовы делиться опытом и открыты для сотрудничества. Несмотря на то, что нефтегазовые компании располагают собственными системами управления, на каждом предприятии существуют свои уникальные практики, которые полезно изучать и применять на других объектах», - отметила директор программы «HSE менеджмент» Тюменского государственного университета Ольга Демидова.

В рамках визита гости посетили с экскурсией информационный центр Кольской АЭС, машинный зал турбинного цеха, центральный и блочный щиты управления, а также учебно-тренировочный комплекс и комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов.

«Мы рады поделиться своими наработками с коллегами из других отраслей. Несмотря на различия в производственных процессах, системы управления охраной труда и опыт в повышении культуры безопасности универсальны и применимы везде. Этот визит полезен для всех участников встречи, мы тоже узнаем что-то новое и в дальнейшем внедряем это в свои процессы», - прокомментировал заместитель главного инженера Кольской АЭС по безопасности и надежности Александр Головаха.

 

 

* - «HSE менеджмент» - это совместный образовательный проект предприятий нефтегазового сектора и Тюменского государственного университета в области производственной безопасности, который нацелен на подготовку специалистов широкого профиля - участники курса имеют возможность ознакомиться с лучшими отраслевыми практиками и узнать, какие подходы к охране труда, промышленной и экологической безопасности приняты в ведущих российских компаниях.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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