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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 12:30

Кольская АЭС подтвердила соответствие международным стандартам в области экологии

Кольская АЭС успешно прошла инспекционный аудит на соответствие международным стандартам интегрированной системы управления* (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), по итогам которого выдано заключение, подтверждающее внедрение и поддержку системы экологического менеджмента на предприятии. 

В рамках аудита комиссия отметила положительные практики Кольской АЭС, среди которых развитие культуры открытости и доверия, реализация проекта по получению борной кислоты из солевого раствора, очищенного от радионуклидов на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС. Кроме этого, была оценена работа по повышению экологической грамотности как работников, так и жителей города-спутника.

Аудитор органа по сертификации OOO ССУ «ДЭКУЭС» Мария Захарова отметила: «На Кольской АЭС охрана окружающей среды полностью соответствует международным стандартам. Я отметила открытость всего персонала, готовность отвечать на любые вопросы, предоставлять необходимые данные. Персонал Кольской АЭС владеет всеми вопросами в области экологии».

«Кольская АЭС – современное и технологически сложное предприятие. Сохранять и поддерживать экосистемы Кольского края, защищать окружающую среду от неблагоприятных экологических воздействий – важные задачи для нас», – отметил первый заместитель главного инженера Кольской АЭС Валерий Кононов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, комиссия работала в реакторном, турбинном, химическом, электрическом цехах, в цехе тепловой автоматики и измерений, отделе ядерной безопасности и надёжности, отделе управления качеством, в цехе по обращению с радиоактивными отходами, цехе обеспечивающих систем.

Ежегодно специалисты станции и независимые эксперты проводят мониторинг состояния окружающей среды. Проверки включают в себя контроль за всеми компонентами природы – атмосферным воздухом, почвой, растительностью, грунтовыми и сточными водами, животным миром.

 

* - интегрированная система управления (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) обеспечивает выполнение требований нормативных и правовых актов Российской Федерации, касающихся безопасности, качества, охраны труда и окружающей среды, финансово-экономической и энергетической эффективности.

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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