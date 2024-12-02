Кольская АЭС подтвердила соответствие системы управления качеством требованиям международного стандарта

На Кольской АЭС прошёл надзорный аудит на соответствие интегрированной системы управления предприятием требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Деятельность предприятия по ряду критериев стандарта, включая управление рисками и возможностями процессов, проанализировал эксперт независимого сертификационного органа «ДКС РУС».

В ходе проверки отмечен высокий уровень цифровизации производственных процессов и выявлены 13 сильных сторон организации, таких как: внедрение автоматики разгрузки при коротких замыканиях, увеличившее значение перетока по энергетическому транзиту Кола-Карелия. Это позволило достичь максимальной за 30 лет суточной выработки электроэнергии и перевыполнить государственное задание 2023 года.

Кроме того, эксперт Андрей Ершов отметил процедуру рентгеновской диагностики высоковольтных выключателей, увеличившую срок службы дорогостоящего оборудования на 15 лет, а также программу «Электронное удостоверение», повысившую скорость и эффективность контроля организации работы с персоналом.

«Кольская АЭС непрерывно стремится к совершенствованию процессов и повышению эффективности работы. Это позволяет нам обеспечивать высокую безопасность и надежность на всех этапах эксплуатации. Все наши достижения стали возможными благодаря реализации единой технической политики Концерна «Росэнергоатом», – сказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

На итоговом совещании эксперт подчеркнул вовлечённость и открытость сотрудников станции, которые позволили объективно оценить проверенные направления деятельности.

По результатам аудита действие сертификата соответствия стандарту будет подтверждено.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ISO 9001:2015 – международный стандарт, устанавливающий требования к системе управления качеством в организации. Во всем мире наличие сертификата семейства ISO является свидетельством профессионализма и компетенции персонала, залогом конкурентоспособности предприятия, грамотно и качественно ведущего свою деятельность.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.