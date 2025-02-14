Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»

На Кольской АЭС состоялась итоговая развивающая партнёрская проверка качества развития Производственной системы «Росатом» (ПСР) для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие».

«Специалисты Кольской АЭС непрерывно совершенствуют подходы к производству, разрабатывают уникальные продукты и сервисы, что позволяет не только обеспечивать надежную работу станции, но и способствует развитию атомной энергетики в целом», – прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В ходе проверки на станции работала команда экспертов в количестве 15 человек, в состав которой вошли представители дивизионов Госкорпорации «Росатом» и сотрудники концерна «Росэнергоатом».

Работники заполярной станции продемонстрировали комиссии итоги работы по 25 направлениям, среди которых ключевыми стали «Цифровые ПСР-образцы», «Активизация персонала», «Электронный инфоцентр», «Цифровой двойник производства» и «Цифровые корпоративные ПСР-функции». По всем направлениям проверки атомная станция показала высокий результат.

«Я впервые на Кольской АЭС и, честно говоря, поражён не только масштабом цифровизации, но и уровнем предприятия в целом, особенно его персоналом. Видно, что работает одна команда: слаженная и высокопрофессиональная», – отметил председатель комиссии – директор по операционной деятельности АО «АЭМ-технологии» «Ижора» Александр Козлов.

По итогам проверки подписан меморандум, подтверждающий соответствие Кольской атомной станции качественным критериям статуса «Цифровое ПСР-предприятие». Окончательные результаты соответствия уровням развития по направлению «Цифровое ПСР-предприятие» традиционно будут подводиться на Управляющем совете ПСР под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в апреле 2025 года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.