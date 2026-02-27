Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»

На Кольской АЭС завершилась итоговая развивающая партнёрская проверка качества развития производственной системы «Росатом» (ПСР) для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие».

В ходе проверки на станции работала команда в количестве 21 эксперта, часть из которых принимала участие в мероприятии дистанционно. В состав комиссии вошли представители дивизионов госкорпорации «Росатом» и сотрудники Концерна «Росэнергоатом».

Работники заполярной станции продемонстрировали экспертам итоги работы по 9 направлениям, среди которых ключевыми стали «Цифровые ПСР-образцы», «Электронный инфоцентр», «Цифровой двойник производства» и «Цифровые корпоративные ПСР-функции».

Заместитель главного инженера Кольской АЭС Максим Остапенко подчеркнул значимость проведённой проверки и её влияние на дальнейшее развитие предприятия: «Подтверждение статуса «Цифровое ПСР-предприятие» демонстрирует нашу готовность активно развивать цифровые компетенции и стремиться к технологическому суверенитету. Мы продолжаем совершенствовать внутренние процессы, внедряя передовые технологии и подходы, направленные на повышение эффективности и надёжности нашей станции».

По итогам проверки члены комиссии подписали итоговый меморандум, отражающий лучшие практики и рекомендации.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.