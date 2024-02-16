Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие» Госкорпорации «Росатом»

13 февраля на Кольской АЭС состоялась итоговая развивающая партнёрская проверка качества развития производственной системы «Росатом» (ПСР), в результате которой заполярная АЭС будет присвоен статус «Цифровое ПСР-предприятие» (уровень развития - «серебряный»).

«Развитие цифровых технологий — одна из приоритетных задач Кольской АЭС. Специалисты атомной станции постоянно совершенствуют и создают новые конкурентные продукты и сервисы, а также оптимизируют процессы производства», – отметил исполняющий обязанности директора Кольской АЭС Игорь Маракулин.

Сотрудники станции продемонстрировали комиссии выполненную работу по следующим направлениям: «Цифровые ПСР-образцы», «Активизация персонала», «Электронный инфоцентр», «Цифровой двойник производства» и «Цифровые корпоративные ПСР-функции». По всем направлениям проверки Кольская АЭС показала высокий результат, подтверждающий «серебряный» уровень. Некоторые направления проверки (например «Активизация персонала» и «Цифровые корпоративные функции») эксперты уже оценили на «золотой» уровень.

Комиссию возглавила директор департамента экономического анализа и управления операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом» Елена Помчалова. В состав комиссии также вошли сотрудники АО «ПСР», АНО «Корпоративная академия Росатома», АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», АО «Гринатом» и ЧУ «Цифрум». Эксперты выявили лучшие практики и дали рекомендации по развитию цифровых ПСР-образцов и процессов на Кольской АЭС.

«У Кольской АЭС высокий уровень в сфере цифровых процессов, охраны труда и культуры безопасности. Подтверждение статуса «Цифровое ПСР-предприятие» - заслуженный результат работы сотрудников Кольской АЭС», – прокомментировал эксперт комиссии, директор филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Николай Фролов.

По результатам проверки подписан меморандум, который подтверждает соответствие Кольской атомной электростанцией качественным критериям статуса «Цифровое ПСР-предприятие» серебряного уровня.

Окончательные итоги соответствия уровням развития по направлению «Цифровое ПСР-предприятие» традиционно будут подводиться на управляющем совете ПСР под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева в апреле 2024 года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.