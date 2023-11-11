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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.23 13:00

Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР»

9 ноября на Кольской АЭС завершилась итоговая развивающая партнерская проверка качества развития производственной системы «Росатом» (ПСР), которая проходила с целью подтверждения статуса «Лидер ПСР».

Проверяющая комиссия, в которую вошли специалисты Ленинградской АЭС и Центрального аппарата концерна Росэнергоатом, оценивала результаты по направлениям: декомпозиция целей, продуктовые потоки и процессы обеспечения производства, активизация персонала (вовлечённость в развитие ПСР, мотивация персонала), дебюрократизация, взаимодействие с поставщиком (Калужский завод Энергетического Машиностроения) и ПСР-инжиниринг.

«Ключевая задача для Кольской АЭС – развитие цифровых компетенций на пути к достижению технологического суверенитета. Коллектив Кольской АЭС создаёт собственные конкурентные технологии, товары и сервисы», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. 

Специалисты Кольской АЭС продемонстрировали партнёрам свои достижения в развитии производственной системы «Росатом» за год. Команде проверяющих было представлено три цифровых ПСР-образца: «Управление технической документацией», «Учёт и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», «Система планирования дозозатрат персонала», а также ПСР-образец в «Склад товарно-материальных ценностей».

«Ваше предприятие, как лидер бережливого производства, подтверждала этот статус уже в шестой раз. Наша задача, как проверяющих, заключалась в том, чтобы посмотреть, как были реализованы рекомендации предыдущей проверки, а также динамику развития процессов. Мы отметили очень высокий уровень автоматизации на предприятии и атмосферу открытости. Видны цели, к которым Кольская АЭС стремится, а значит будет и результат в полном объёме», – отметил заместитель директора по общим вопросам Ленинградской АЭС Роман Ященко.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, визит завершился подписанием итогового документа – меморандума, где были зафиксированы достигнутые результаты. Теперь Кольской АЭС предстоит пройти следующую партнёрскую проверку на подтверждение более высокого статуса –  «Цифровое ПСР-предприятие».

 

* - ПСР – культура бережливого производства, которая помогает специалистам оптимизировать производственные и офисные процессы, повысить надежность эксплуатации оборудования Кольской АЭС, уменьшить затрачиваемое время на работу за счет поиска и устранения потерь и с должным уровнем качества.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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