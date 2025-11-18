Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год

С 11 по 14 ноября на Кольской АЭС состоялась итоговая развивающая партнёрская проверка качества (РППК) развития производственной системы «Росатом» (ПСР), целью которой стало подтверждение предприятием статуса «Лидер ПСР» за 2025 год.

В состав комиссии вошли специалисты по развитию ПСР-движения центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом». Также впервые участие в проверке приняла подрядная организация концерна - АО «КОНСИСТ-ОС».

Эксперты оценили деятельность предприятия по таким направлениям как: уровень вовлечённости персонала (активизация), декомпозиция целей, процессы выполнения работ и оказания услуг. В частности, они проверили внедрение и использование цифровых технологий в процессах эксплуатации и ремонта, повышение уровня вовлечённости работников, проведение обучения персонала принципам и методам ПСР, взаимодействие с основными поставщиками, а также установку и выполнение поставленных задач предприятием.

«Мы оценивали выполнение критериев в соответствии с разработанной методикой РППК. Кольская АЭС продолжает удерживать позицию одного из лучших предприятий в концерне по уровню развития ПСР. В очередной раз станция подтвердила свой статус лидера, что свидетельствует о её постоянном стремлении к совершенствованию процессов», - прокомментировал директор департамента развития производственной системы «Росатом» и операционной эффективности Концерна «Росэнергоатом» Сергей Максимов.

«Кольская АЭС уверенно лидирует по многим направлениям производственной деятельности, в том числе, в ПСР-движении. Статус «Лидер ПСР» предприятие получило ещё в 2018 году, теперь мы ежегодно подтверждаем своё лидерство в ПСР. Высокая эффективность реализуемых процессов свидетельствуют о постоянном улучшении производственных практик, внедрении и развитии цифровых технологий», - сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, визит завершился подписанием итогового документа - меморандума, где были зафиксированы достигнутые результаты. В феврале Кольской АЭС предстоит пройти следующую партнёрскую проверку на подтверждение более высокого статуса - «Цифровое ПСР-предприятие».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.