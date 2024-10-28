Кольская АЭС подтвердила свою готовность к работе в осенне-зимний период

Эксперты завершили проверку предприятия и рекомендовали выдать паспорт готовности.

В этом году Концерн «Росэнергоатом» поручил Кольской АЭС организовать самопроверку, которую возглавил главный инженер атомной станции Владимир Матвеев. В состав комиссии вошли руководители и представители подразделений станции.

Эксперты оценили качество принятых мер и подготовительных мероприятий: состояние тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, готовность зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, генерирующего, гидротехнического и электротехнического оборудования к работе в условиях осенне-зимнего максимума.

Проверяющие совершили производственные обходы, в рамках которых посетили рабочие места персонала, провели собеседования с сотрудниками и изучили техническую документацию.

Также были проведены противоаварийные тренировки по отработке действий персонала в нештатных ситуациях при неблагоприятных метеоусловиях в осенне-зимний период.

«По результатам проверки Кольская АЭС подтвердила свою готовность к работе в период несения максимальных нагрузок и бесперебойному отпуску электроэнергии в энергосистему Мурманской области и Карелии», – сообщил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, комиссия подготовила и направила в АО «Концерн Росэнергоатом» акт с рекомендацией о выдаче паспорта готовности Кольской АЭС к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.