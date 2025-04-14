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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 10:45

Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки

На Кольской АЭС прошла плановая комплексная проверка обеспечения безопасности. В ходе двухнедельной инспекции эксперты провели оценку десяти функциональных областей, напрямую влияющих на безопасность: управление и организация, эксплуатация, инженерная поддержка, техническое обслуживание и ремонт, радиационная защита, подготовка и квалификация персонала и другие.

В состав комиссии вошли 20 специалистов - представители Центрального аппарата и филиалов Концерна «Росэнергоатом». Эксперты проверяли производственные помещения и рабочие места, наблюдали за техническими процессами, проводили интервью с персоналом, изучали документы и регламенты по инспектируемым направлениям деятельности.

В рамках проверки они выполнили производственные обходы реакторного, турбинного отделения, осмотрели электротехническое оборудование всех четырёх энергоблоков. Специалисты также оценили состояние спецкорпуса, блочных насосных станций и резервных дизельных электростанций.

«Подобные проверки проводятся на всех атомных станциях России раз в четыре года и направлены на получение объективной и независимой оценки состояния безопасности атомной станции на всех её уровнях», - рассказал руководитель Управления инспекции безопасности АЭС Концерна «Росэнергоатом» Игорь Терехов.

Он отметил, что в целом Кольская АЭС продемонстрировала стабильно высокий уровень организации эксплуатации.

Эксперты выявили предварительно 11 сильных сторон работы станции, отметили 2 положительные практики и выдали ряд рекомендаций, направленных на улучшение деятельности.

Окончательный акт по итогам комплексной проверки будет сформирован и подписан в мае текущего года. Для оценки результативности мероприятий, которые будут разработаны, запланировано инспекционное посещение Кольской АЭС в 2026 году.

«На Кольской АЭС активно внедряются современные технологические решения, что позволяет обеспечивать надежную и безопасную работу станции. В ходе проверки мы получили рекомендации, которые будут использоваться для дальнейшего совершенствования производственных процессов и повышения уровня безопасности эксплуатации», - прокомментировал главный инспектор Кольской АЭС Борис Савицкий.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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