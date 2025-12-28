30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.25 14:00

Кольская АЭС: подведены итоги масштабного областного проекта «Энергия Севера».

25 декабря в городе Полярные Зори в информационном центре КолАЭС состоялось торжественное награждение победителей и призёров проекта «Энергия Севера — 2025» из населённых пунктов юга Мурманской области: Кандалакши, Умбы, Алакуртти, Полярных Зорь, Апатитов, Кировска, Ковдора, Ёнского и Мончегорска. Гостей города энергетиков ждали заслуженные подарки, поздравления, интерактивная викторина на атомную тему и, конечно же, весёлый новогодний хоровод с Дедом Морозом.

Год 80-летия атомной промышленности России Кольская АЭС завершает подведением итогов самого масштабного детского творческого проекта. Юные северяне изучали историю атомной отрасли, слушали тематические лекции в информационном центре Кольской АЭС и посещали с техническими турами промышленную площадку предприятия. Свои знания о достижениях атомной науки воспитанники образовательных учреждений Мурманской области продемонстрировали в работах областного конкурса детского литературного и художественного творчества «Энергия Севера — 2025».

Около 500 работ из 24 населенных пунктов региона были представлены на суд компетентного жюри. Участники исследовали прошлое, изучали настоящее, предсказывали будущее мирного атома в красочных образах и визуальных решениях в трех номинациях и четырёх конкурсных темах: «Мирный атом. Как всё начиналось» — здесь ребята отображали ключевые события, послужившие началом атомной эпохи. Тема «Мирный атом на службе человечества» была посвящена использованию ядерной энергии в мирных целях. В конкурсных работах «Мирный атом — энергия будущего» участники рассказывали о перспективных проектах в области атомных технологий, фантазировали и давали прогнозы. Вопрос безопасности атомной энергетики для окружающей среды рассматривался в творческих работах по теме «Экоатом на защите природы».

«Мы прикладываем большие усилия по привлечению талантливой, перспективной молодежи в атомную отрасль. С самого раннего возраста стараемся повышать у школьников интерес к точным наукам, желание открывать для себя новые горизонты. Творческие конкурсы и практические занятия лучше всего стирают стереотип о «скучном атоме» и показывают, как увлекательно можно знакомиться с атомной энергетикой и наукой», — прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Жители северной части региона получат свои награды в январе в ИЦАЭ на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске.

Учредителями конкурса выступили Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и профсоюзная организация Кольской АЭС, информационную поддержку оказывали приёмная Общественного совета ГК «Росатом» в г. Полярные Зори и Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ г. Мурманска).

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

