Кольская АЭС полностью готова к работе в летний пожароопасный период

31 мая на Кольской АЭС успешно прошли тренировочные учения по тушению условного низового пожара лесного массива на территории промзоны станции. Всего в мероприятии были задействованы более 45 человек и 9 единиц специальной техники.

Главная цель совместной тренировки персонала Кольской АЭС, СПСЧ №6*, пожарных подразделений Мурманского гарнизона пожарной охраны, Зашейковского лесничества – отработка совместных действий в ходе тушения условного пожара в лесном массиве в районе расположения станции.

«Совместная тренировка прошла успешно и показала слаженность действий привлекаемых подразделений и техники Кольской АЭС. В план по подготовке Кольской АЭС в летний пожароопасный период, помимо противопожарной тренировки, вошли мероприятия, направленные на предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию пожаров в начальной стадии», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает региональное Управление информации и общественных связей Кольской АЭС, регулярное проведение учений на всех действующих АЭС России способствует поддержанию на высоком уровне готовности персонала к реагированию в нестандартных ситуациях и совершенствованию его компетенций в целом.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт (ППР), блок №3 выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом, который начнётся 4 июня.

* - СПСЧ №6 – СПСЧ №6 ФГКУ «Специальное управление ФПС 72 МЧС России» по охране Кольской атомной станции.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.