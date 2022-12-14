Кольская АЭС получила сертификат, подтверждающий соответствие охраны окружающей среды станции международным стандартам

Кольская АЭС успешно прошла инспекторскую проверку на соответствие международным стандартам интегрированной системы управления (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). По итогам аудита выдан сертификат, подтверждающий внедрение и поддержку системы экологического менеджмента на предприятии.

Интегрированная система управления обеспечивает выполнение требований нормативных и правовых актов Российской Федерации, касающихся безопасности, качества, охраны труда и окружающей среды, финансово-экономической и энергетической эффективности.

«Кольская АЭС – современное и технологически сложное предприятие. Обеспечить безопасную работу и бережное отношение людей к природе Арктического региона – наша приоритетная задача», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - Кольская АЭС в этом году стала лучшей экологически образцовой организацией атомной отрасли среди 54 предприятий Госкорпорации «Росатом». Комиссия проводила мониторинг и замеры всех параметров воздействия производства на окружающую среду, отслеживала работу специалистов по охране окружающей среды Кольской АЭС.

Аудитор органов по сертификации Владимир Николаев, проводивший проверку, отметил: «На Кольской АЭС охрана окружающей среды полностью соответствует международным стандартам. Я благодарен всем участвующим сотрудникам станции за открытость и готовность отвечать на любые вопросы, предоставлять необходимые данные – в такой атмосфере было приятно работать».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ежегодно специалисты станции и независимые эксперты проводят мониторинг состояния окружающей среды. Проверка включает в себя контроль за всеми компонентами природы – атмосферным воздухом, почвой, растительностью, грунтовыми и сточными водами, животным миром. Кольская АЭС вырабатывает электричество без сжигания органического топлива и выбросов в атмосферу парниковых газов, поэтому практически не оказывает влияния на окружающую среду.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.