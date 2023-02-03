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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 10:00

Кольская АЭС получила статус «Цифровое ПСР-предприятие»

На Кольской АЭС 31 января прошла итоговая развивающая партнёрская проверка качества развития производственной системы «Росатом» (ПСР) для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие».

ПСР – культура бережливого производства, которая помогает специалистам оптимизировать производственные и офисные процессы, повысить надежность эксплуатации оборудования Кольской АЭС, уменьшить затрачиваемое время на работу без потери качества.

«Ключевая задача для Кольской АЭС – развитие цифровых компетенций на пути к достижению технологического суверенитета. Специалисты Кольской АЭС стараются создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы. Так, например, разработка специалистов Кольской АЭС и Кольского филиала «Консист-ОС» «Программный комплекс РЭА Софт» включена в реестр российского программного обеспечения», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Специалисты Кольской АЭС представили комиссии семь цифровых проектов, таких как видеоанализ нарушений в помещениях (машинное зрение), перегрузка ядерного топлива, допуск персонала к выполнению работ, управление затратами на автотранспортные услуги. Все эти процессы стали выполняться на Кольской АЭС намного быстрее и эффективнее после внедрения цифровых технологий.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, комиссию возглавила директор департамента экономического анализа и управления операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом» Елена Помчалова. В состав команды проверки также вошли представители департамента развития ПСР и операционной эффективности АО «Концерн Росэнергоатом», сотрудники АО «ПСР», АО «Гринатом», ЧУ «Цифрум», АНО «Корпоративная академия Росатома».

По словам Елены Помчаловой, все индикаторы для статуса «Цифровое ПСР-предприятие» достигнуты. Эксперты выявили восемь положительных практик и дали рекомендации для дальнейшего развития цифровых ПСР-образцов и процессов на Кольской АЭС. 

Результатом работы комиссии стал подписанный меморандум, подтверждающий соответствие Кольской АЭС качественным критериям статуса «Цифровое ПСР-предприятие».

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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