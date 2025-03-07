Кольская АЭС получила высокую оценку ВАО АЭС в области производственной деятельности

На Кольской АЭС завершился визит функционально-технической поддержки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ) в рамках процесса «Улучшенный мониторинг».

В течение четырёх дней группа из пяти функциональных экспертов ВАО АЭС-МЦ проверяла техническую документацию, проводила наблюдения за работой персонала и интервьюировала сотрудников и руководителей различных уровней.

«Кольская АЭС продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма в ходе нашей оценки. Уверен, что результаты мониторинга станут основой для дальнейшего совершенствования процессов на станции», - подчеркнул руководитель команды функциональных экспертов ВАО АЭС-МЦ Андрей Носов.

Процесс «Улучшенный мониторинг» используется в мировой практике для раннего выявления значимых недостатков в области безопасности, надёжности и эффективности деятельности АЭС, а также для оказания всей необходимой поддержки АЭС в своевременном решении различных вопросов.

Эксперты провели комплексный анализ по семи основным направлениям производственной деятельности Кольской АЭС: «Эффективность организационной структуры», «Эксплуатация», «Эксплуатационный фокус», «Техническое обслуживание и ремонт», «Управление работами», «Надежность оборудования», «Инженерная поддержка». Они также оценили текущую деятельность станции и проанализировали результаты улучшенного мониторинга.

Подобная оценка проводилась в мае 2024 года. В дополнении к ранее выявленным областям по улучшению, эксперты рассмотрели аспекты на предмет готовности атомной станции к предстоящей партнерской проверке, запланированной на октябрь этого года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.