Кольская АЭС представила общественности отчёт об экологической безопасности предприятия за 2024 год

12 сентября Кольская АЭС провела публичную презентацию «Отчёта об экологической безопасности за 2024 год» в городском Дворце Культуры г. Полярные Зори в рамках фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче.

В мероприятии приняли участие студенты-экологи Мурманского арктического университета, Полярнозоринского энергетического колледжа и специалисты Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН», занимающиеся вопросами промышленной экологии.

В своём выступлении представители станции подробно осветили результаты работы по мониторингу состояния окружающей среды за 2024 год.

Кольские атомщики осуществляют производственный экологический и радиационный контроль за всеми компонентами экосистемы: атмосферный воздух, водные объекты, почва, растительность и животный мир.

Ежегодно на станции и за её пределами проводится более 30 тысяч исследований, что позволяет оперативно отслеживать экологическую ситуацию. Также контроль ведется при помощи 13 постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), в состав которой входят 5 автоматических метеорологических станций.

На Кольской АЭС применяются передовые технологии, внедрена система экологического менеджмента (СЭМ). В ходе инспекционного аудита в 2024 году независимые эксперты компании «ДЭКУЭС» подтвердили соответствие системы станции требованиям национального (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и международного (ISO 14001:2015) стандартов.

«Кольская АЭС активно взаимодействует с муниципальными властями, инициирует субботники и курирует школьные просветительские проекты. Ежегодно персонал станции принимает массовое участие во всероссийских экологических акциях, таких как «Зелёная Россия» и «Вода России». Обеспечение экологической безопасности - неотъемлемая часть нашей работы по сохранению биоразнообразия Кольского полуострова. Мы уделяем первостепенное значение охране окружающей среды и поддержанию баланса северных экосистем», - прокомментировал Александр Кучин, заместитель главного инженера по радиационной защите.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в прошлом году Кольская АЭС стала участником первого регионального экологического форума в столице Заполярья с целью обсуждения и разработки мероприятий, направленных на сохранение и восстановление биологического разнообразия Мурманской области. Итогом форума стали заключение Соглашения и подписание Меморандума о сотрудничестве предприятий региона с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Приверженность станции экологическим принципам регулярно отмечается на федеральном уровне. В 2024 году Кольская АЭС была признана лидером в области охраны окружающей среды среди предприятий северных регионов, одержав победу во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна». Просветительский проект станции «День экологических знаний» был удостоен звания лауреата VI Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр - Экология» в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии и природопользования».

Кроме того, по итогам 2024 года Кольская АЭС заняла второе место в ежегодном конкурсе госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли».

Отчёт об экологической безопасности Кольской АЭС за 2024 год содержит документально подтвержденные данные о воздействии производственной деятельности Кольской АЭС на окружающую среду, результатах экологического и радиационного контроля, а также комплексе реализованных природоохранных мероприятий.

Отчёт доступен всем желающим на официальном сайте концерна «Росэнергоатом» по адресу: https://www.rosenergoatom.ru/safety_environment/vozdeystvie-na-okruzhayushchuyu-sredu/ekologicheskie-otchety-ao-kontsern-rosenergoatom/

Фото предоставлено управление коммуникаций Кольской АЭС.